Украинская телеведущая и жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, которая из-за травмы внезапно покинула шоу "Танцы со звездами" (1+1), опубликовала селфи в специальной маске для бега. Снимок появился на ее странице в Instagram.

"Бегать можно и в минус, но дыхательные пути лучше защищать такой маской или шарфом", - советует она.

По ее словам, кардионагрузки в ее жизни присутствуют каждый день. В комментариях под фото она написала, что ежедневно пробегает от 8 до 12 километров.

Судя по геолокации, пробежки Оксана Марченко выполняет в столице. Фолловеры восхищаются телеведущей. Некоторые сравнили ее с персонажами компьютерных игр Саб-Зиро и Ассасином, которые также были в защитных масках на лице.

"Оксана, вас не узнать, думала какой-то спецназ", "Саб-Зиро из Mortal Kombat", "Крутая маска, прям как Ассасин", "Балаклава", - пытаются подобрать удачные сравнения пользователи соцсети.

Фото: oksana.marchenko.official/Instagram

В одном из интервью Марченко призналась, что начинает день с 5-километровой пробежки с последующими прыжками через скакалку и пилатесом. "Лучшая вещь для здоровой жизни - любить, - советует она. - Вы хорошо выглядите, если счастливы и любите. Если кто-то влюблен в вас, вы видите красоту в мире и цените все".

В планах Оксаны создать собственное телешоу, в котором она будет давать советы украинским женщинам.

Как писала уже "Страна", Марченко распила последний бокал шампанского с командой "Танцев со звездами".