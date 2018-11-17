Украина получила 51 рекомендацию от Мониторинговой миссии в составе представителей Национального демократического института и Европарламента, чтобы обеспечить адекватный избирательный процесс в 2019 году. Об этом пишет Укринформ.

По мнению Европарламента, Украине стоит создать в Киеве офис Facebook перед выборами в следующем году. Указывается, что компания сможет объединиться с другими цифровыми платформами, чтобы бороться с дезинформацией.

Также, согласно рекомендациях, кандидаты в президенты должны строить свои программы на конструктивных лозунгах. Эксперты подчеркнули важность борьбы с политической коррупцией, а также принятия закона, который позволит переселенцам и трудовым мигрантами принять участие в выборах.

Кроме того, парламенту, указано в документе, стоит вернуться к рассмотрению вопроса о переходе на пропорциональную систему выборов и принять проект по избирательному кодексу.

Напомним, Ирина Луценко анонсировала рассмотрение Избирательного кодекса. Он лежит в парламенте три года.

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