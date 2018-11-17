Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил страны Запада в том, что они "не выучили уроки украинской трагедии" и пытаются превратить Балканы в "еще один плацдарм против России". Об этом он сказал в интервью для Serbian Telegraph, текст которого опубликовало МИД России.

"Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены. Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселе", - заявил Сергей Лавров.

По мнению главы МИД РФ, Россия предлагала западным странам работать над безопасностью в Евроатлантике, но они отказались. Лавров считает, что они создают "новые разделительные линии на европейском континенте". В подтверждение своих слов Лавров вспомнил Югославию и Косово.

Напомним, МИД РФ запустило флешмоб "против неонацизма в Украине", используя известный антироссийский мем.

Также мы писали, что, по словам Лаврова, Россия не позволит Украине и НАТО провести учения в Азовском море.