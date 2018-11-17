В дубайском ресторане лидер "Барселоны" Лионель Месси отведал мясо на ребре от известного турецкого повара Нусрету Гекче. Звездный футболист и сам принял участие в кулинарном мастер-классе, приправив блюдо солью. Видео появилось на странице повара в Instagram.

Судя по видео ролику, аргентинец был в ресторане с женой, Антонеллой Рокуццо. Он не только вкусно поужинал, а и получил бесплатный кулинарный мастер-класс. Повар нарезал мясо острыми длинными ножами. Профессионал был в специальных защитных перчатках и очках. Шоу заключалось в особой подаче блюда, когда Нусрету Гекче быстро нарезает мясо, смотря в глаза Месси, после чего угощает гостя просто с ножа.

Видео, на котором Гекчен показывает свои навыки нарезки мяса:

Интересно, что подобный урок кулинарного мастерства также взял звездный футболист "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

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