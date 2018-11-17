Во Франции во время масштабных акций протестов против роста цен на топливо пострадали 47 человек. На митинге погиб человек. Об этом сообщает France Info со ссылкой на МВД страны.

Полиция сообщила о 24 задержанных, 17 из которых правоохранители арестовали. Всего в стране проходит одновременно около 2000 акций, в них участвуют до 125 тысяч человек.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих на Елисейских полях. Часть демонстрантов собралась возле резиденции французского президента Эммануэля Макрона требуя его отставки.

Водители надели ярко-желтые жилеты в знак протеста

Фото: francetvinfo.fr

Как сообщала "Страна", в Украине 20 ноября состоится новая акция евробляхеров. Владельцы авто на еврономерах заявили, что готовы стать платформой для изменений, потому что не видят результата от нынешней власти.

Ранее "Страна" сообщала, что автомобили на еврономерах решили не пускать в Украину без залога.

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