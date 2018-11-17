17 ноября в Санкт-Петербурге экстремал прошелся по канату, натянутому между двумя высотками. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Видео происшествия также выкладывают очевидцы происшествия в социальных сетях. По некоторым данным, опасный трюк проделывали двое: мужчина и женщина. Питерские СМИ пишут, что инцидент произошел в ЖК "Живой родник", расположенном на проспекте Энгельса, а трос был натянут на уровне 27-го этажа.

При этом один из очевидцев утверждает, что девушка один раз сорвалась во время выполнения трюка, но ее спасла страховка. На месте дежурили журналисты и пожарные. По данным Mash, обошлось без жертв.

Напомним, Сеть шокировали фото девушки-экстремалки, которая повисла вниз головой на парапете киевской высотки.

Также мы писали, что в Днепре экстремалы прошли по веревке на высоте 94 метра.