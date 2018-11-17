В Киеве вспыхнул новострой на улице Данченко, 32 (Подольский район, массив Виноградарь). На место уже прибыли спасатели, но эвакуировать всех людей пока не удалось. Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Застройщики оказались не готовы к такому роду происшествию. "Не подключили противопожарную сигнализацию, пожарных гидрантов нет... Дым идет уже около 40 минут. Значительную часть людей не могут эвакуировать", - уточняется в сообщении.

При этом указано, что дом по всем документам уже полностью сдан в эксплуатацию.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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