В городе Смела Черкасской области отменен режим чрезвычайного положения, который из-за отсутствия отопления был введен 15 ноября. Тепло подается во все дома города. Об этом со ссылкой на информацию мэра города Алексея Цыбко пишет УНН.

По словам городского головы, в понедельник будет восстановлен учебный процесс во всех 15 школах города. Также он отметил, что сегодня в школе №3 сломался насос, но эту проблему решат в течение нескольких часов.

"И коммунальные предприятия, и дома, где живут люди, их у нас 152, все обеспечены теплом... И детсады, и школы, и больницы города - все уже подключено", - заявил Алексей Цыбко. Правда, по его словам, договор с НАК "Нафтогаз Украины" о поставках газа в город так и не был подписан. Предприятие требует от города оплаты прошлых долгов. Мэр полагает, что жители Смелы на это "не пойдут никогда".

Напомним, 16 ноября Тимошенко приехала проверять котельные в Смеле и заявила, что они по-прежнему не работают.

Также мы писали, что 15 ноября Порошенко под свою ответственность приказал дать тепло и газ в Смелу в течение нескольких часов.