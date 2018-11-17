В аэропорту таиландского острова Пхукет застряли около 300 украинцев, которые не смогут вылететь домой. Причину задержки рейса туристам не сообщили. Об этом УНН.

"Друзья, застряла в аэропорту Пхукета (Таиланд). Уже более 6 часов не можем вылететь на Киев, информации никакой. Около 300 украинских граждан", - сообщила пассажирка одного из рейсов.

В комментарии женщина уточнила, что речь идет о рейсе авиакомпании Azur Air QU4496. "Рейс задерживается по неизвестным нам причинам. Время прилета изменено на 20:30. Пассажиры обращались в украинское посольство, к авиакомпании, но ответа пока не получили", - сообщила она.

В авиакомпании Azur Air никак не комментируют случившееся.

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", в аэропорту Египта застряли около 200 украинских туристов.

Также "Страна" писала, как 200 клиентов Join Up застряли в Египте из-за самолета, у которого сдулось колесо.

Напомним также, что Таиланд досрочно отменил консульский сбор в $60 для украинцев.