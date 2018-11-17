Украинская шахматистка Мария Музычук потерпела поражение в полуфинале Чемпионата мира по шахматам, который 1 - 25 ноября проходит в России. Об этом пишет Sport.ua.

16 ноября Мария Музычук во второй партии полуфинала сыграла с россиянкой Катериной Лагно в ничью. А на тай-брейке украинка уступила представительнице России со счетом 0:2.

Теперь Катерина Лагно сразится в финале с шахматисткой Цзюй Вэньцзюнь, которая победила Александру Костенюк – 1,5:0,5

Напомним, на Чемпионате мира по шахматам, который 1 - 25 ноября проходит в российском Ханты-Мансийске, женская сборная Украины выступает в составе Анны Музычук, Марии Музычук, Анны Ушениной, Натальи Жуковой и Инны Гапоненко. Анна Музычук защищает чемпионские титулы в блице и быстрым шахматам, которые она завоевала в 2016 году.

Также мы писали о том, как украинская шахматистка Анна Музычук, сестра Марии Музычук, покорила Facebook постом об отказе ехать в Саудовскую Аравию.