Армянская церковь отказалась признавать решение Константинополя по Украине
Армянская апостольская церковь выступила против предоставления Украине Томоса об автокефалии. Об этом сообщает "Громадське".
Духовный руководитель армянского народа Гарегин II заявил, что Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. "И в этом случае никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение церкви", - отметил он.
Против предоставления Украине Томоса об автокефалии выступили церкви Польши, России, Беларуси (экзархат Московского патриархата) и Сербии.
Напомним, на Синоде Польской православной церкви было принято решение не признавать решение Константинополя о снятии анафемы с глав УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария.
Подобное решение принял и Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви. Сербская церковь назвала решение Фанара относительно отзыва анафем, наложенных на руководителей УПЦ КП и РКЦ Филарета Денисенко и Макария Малетича, безосновательным.
А Белорусская православная церковь присоединилась к разрыву РПЦ с Константинополем.