Армянская апостольская церковь выступила против предоставления Украине Томоса об автокефалии. Об этом сообщает "Громадське".

Духовный руководитель армянского народа Гарегин II заявил, что Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. "И в этом случае никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение церкви", - отметил он.

Против предоставления Украине Томоса об автокефалии выступили церкви Польши, России, Беларуси (экзархат Московского патриархата) и Сербии.

Напомним, на Синоде Польской православной церкви было принято решение не признавать решение Константинополя о снятии анафемы с глав УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария.

Подобное решение принял и Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви. Сербская церковь назвала решение Фанара относительно отзыва анафем, наложенных на руководителей УПЦ КП и РКЦ Филарета Денисенко и Макария Малетича, безосновательным.

А Белорусская православная церковь присоединилась к разрыву РПЦ с Константинополем.