Национальный союз журналистов Украины отреагировал на решение черкасского суда отпустить под залог подозреваемых в жестоком убийстве журналиста Василия Сергиенко и обратился к Генпрокуратуре и Нацполиции с требованием обратить внимание на это дело. Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, решение суда является недопустимым. "Верховенство права требует от государства правоприменительной практики, как по защите прав живых журналистов, так и по осуществлению правосудия с особой чувствительностью и осторожностью, чтобы не очернять светлую память о наших погибших коллегах", - сказано в заявлении.

Убийство 57-летнего журналиста Василия Сергиенко произошло 4 апреля 2014 в городе Корсунь-Шевченковском Черкасской области. Его похитили, пытали и затем убили, а тело спрятали в лесу. 12 апреля 2017 года полиция задержала одного из подозреваемых. 17 июля 2018 года ГПУ объявила о подозрении предполагаемому преступнику, он был арестован. Также был задержан предполагаемый заказчик преступления. А 16 ноября 2018 судья Сосновского суда Черкасс смягчил им меру пресечения и, вместо содержания под стражей, подозреваемому в организации убийства Вадиму Мельнику назначил залог в 2 миллиона гривен, одному из подозреваемых в исполнении преступления Виктору Горбенко - в 800 тысяч гривен.

Скриншот, фото: Facebook/ Sergiy Tomilenko

Напомним, НСЖУ требует от властей отчета, как расследуются убийства журналистов в Украине.

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