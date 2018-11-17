В Полтавской области на трассе Киев-Харьков ВАЗ десятой модели и Hyundai столкнулись "лоб в лоб". В результате аварии погиб пассажир ВАЗ, еще восемь человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Предварительно, в результате аварии пострадало восемь человек. К сожалению, пассажир ВАЗа от полученных телесных повреждений скончался. Среди травмированных есть двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают следователи, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Фото: npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", после первого снега за сутки в Украине произошло более тысячи ДТП, погибли 11 человек.

Напомним также, что в Николаеве на место ДТП приехали сразу две "скорых" с пьяными водителями за рулем.

Ранее "Страна" писала, как в лобовом столкновении Opel и Peugeot под Львовом пострадали 5 человек, среди них маленькая девочка.