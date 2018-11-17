В пятницу, 16 ноября, в Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

В сообщении сказано, что в церемонии открытия поучаствовали посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, а также представители МИД Венгрии, который отметил, что Украине на протяжении последних десятилетий выпало больше испытаний, чем их стране.

Также речь шла о том, что Голодомор в Украине являлся экспериментом советской власти, которая хотела сломить украинцев, однако страна выстояла и получила независимость в 90-ых годах.

Любовь Непоп, в свою очередь, отметила на своей странице в Facebook, что в церемонии открытия совместно принимали участие украинские и венгерские офицеры. Также она подчеркнула, что это может быть символом дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Скриншот, фото: Facebook/ Nepop Liuba

Напомним, в Госархиве в материалах дела времен Голодомора нашли кусочек хлеба.

Также мы писали, что Сенат США единогласно признал Голодомор 32-33 годов геноцидом украинского народа.