По инициативе Папы Римского в Украину передали гуманитарной помощи на сумму более 15 млн евро. об этом сообщает.

"Эта акция была объявлена для того, чтобы украинцы не чувствовали себя одинокими и брошенными. Она была направлена на тех, кто является жертвами войны на востоке, на те сферы, в которых люди просто выживали", - сказал апостольский нунций в Украине, архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Священнослужитель отметил, что по призыву Папы Римского Франциска в католических церквях Европы провели сбор пожертвований.

"Результат был очень щедрым: более 11 млн евро, к которым Папа Римский добавил еще 5 млн из своих личных фондов", - добавил Гуджеротти.

Так, глава технического секретариата акции, епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-католической церкви в Украине Эдуард Кава рассказал, что из собранных средств 6,2 млн евро направили на обеспечение теплом домов и социальных объектов на Донбассе:– установили твердотопливные котлы, утеплили здания, восстановили жилища. Такого рода помощь оказали 107 тысячам жителей Донбасса.

В то же время 2,4 млн евро пошли на медицинское обеспечение 440 тысяч пострадавших, 5,7 млн евро – на обеспечение товарами продовольствия и гигиены.

Кроме того, на 1 млн евро оказали психосоциальную поддержку детям и их родителям через центры психологического восстановления и посредством организации соответствующих детских лагерей.

Таким образом, общая сумма, которую направили для помощи пострадавшим жителям Донбасса, составила 15,3 млн евро.

Кава подчеркнул, что организаторы акции могли свободно ее реализовать на подконтрольной украинскому правительству части Донбассе. При этом он сообщил, что с большими трудностями столкнулись при попытке оказать помощь жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской области

"Долгое время мы искали возможности войти туда с помощью, которая была реализована в очень малых масштабах через наши приходы… Только полгода тому назад мы смогли договориться с Красным Крестом, который является единственной международной организацией, которая может там действовать", - рассказал епископ.

Напомним, Папа Римский встретится с жертвами священников-педофилов с пяти континентов.

Также Папа Римский назвал секс "даром Божьим" и осудил порнографию.