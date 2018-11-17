Вчера, 16 ноября, состоялась очередная гастроль домушников-альпинистов в дом на Кловском спуске в Киеве. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в Нацполиции.

Сообщается, что с заявлением о преступлении в правоохранительные органы обратилась 38-лентяя киевлянка. Она сообщила, что в пятницу, 16 ноября, в период с 13:00 до 22:00, пока ее не было дома, в ее квартиру на Кловском спуске, 4 проникли воры. По словам женщины, дверь осталась невредимой - домушники спокойно влезли в окно одного из верхних этажей путем отжима стеклопакета и вынесли все ценное - 300 тыс гривен, и золотое кольцо с изумрудами.

Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины. Неофициально оперативники говорят, что проникновение через окна стало уже своеобразным трендом домушников, "работающих" по зажиточным квартирам в центре Киева.

Особо пользуются "воровским спросом" квартиры, не подключенные к сигнализации. Ведь хозяева рассчитывают на мощную бронедверь с дорогими замками, а воры предпочитают входить и выходить в окна, стеклопакеты в которых отжимаются простой отверткой за считанные секунды. Счет потерпевших, среди которых немало VIP-ов, уже давно исчисляется десятками, при том что раскрываемость таких преступлений стремится к нолю.

Напомним, недавно домушники-альпинисты совершили очередную кражу в центре Киева. Пострадали апартаменты главного специалиста ГПУ.

Также мы писали, что на Печерске задержали домушников, которые прятались под автомобилем.