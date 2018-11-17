На выборах президента в 2019 году будет рекордное количество "непроходимцев" - технических кандидатов, которые будут замыливать глаза избирателю и "топить" в пользу кого-то из лидеров гонки.

Об этом идет речь в новом видеопроекте "Страны" - "Большая рубка с Еленой Лукаш". Известный адвокат и экс-министр юстиции завела на нашем YouTube-канале кулинарно-политический блог – делая вкусные блюда, Лукаш рассказывает, что происходит в Украине.

Соль в том, что на технических кандидатов тратятся бюджетные деньги: казна оплачивает им предвыборную агитацию.

"Страна" разбиралась, сколько фейковых кандидатов будут баллотироваться на этот раз и во что это обойдется украинцам.

Кто такой технический кандидат

Это человек, который подал свою кандидатуру на выборы президента, соблюдя ряд требований законодательства – но в принципе не собираясь ничего выигрывать или извлекать политические выгоды из участия лично для себя.

Этот кандидат заведомо непроходной – его рейтинг равен практически нулю. Второе отличие "техника" от настоящего участника выборов – это работа не за себя, а против более "крупной рыбы". Как он это делает?

Во-первых, "непроходимец" получает от государства средства на агитацию и время на телеэфирах, где и начинает "топить" против какого-то другого кандидата.

Во-вторых – любой участник выборов имеет квоты в избиркомах. Но у "техника" нет своей команды для работы на участках – и под видом своих представителей он делегирует в избиркомы людей того кандидата, который проспонсировал выдвижение фейковой кандидатуры.

Типичный пример такого "технического кандидата" - Зорян Шкиряк, который на прошлых выборах в 2014 году подал больше всего своих представителей в избиркомы, в то время как сам набрал всего 0,02 процента голосов.

Иногда, впридачу к сказанному, "непроходимцы" еще и носят фамилии, похожие на лидеров гонки – чтобы невнимательный избиратель путался и ставил галочки напротив подставных кандидатов.

Все это может сделать и одиночка, решивший продать свои услуги "грандам" - но чаще всего эти "торпеды" заранее запускаются более серьезными игроками предвыборной гонки.

Украинское законодательство не предусматривает механизмов ответственности за подобные действия. Особо зарвавшемуся "технику", чьи люди начнут творить форменный беспредел на участках или нарушать правила агитации, грозит максимум предупреждение.

Поэтому выборы-2019 обещают стать настоящей "революцией непроходимцев" - ведь на этот раз реальных конкурентов у власти много. И каждый из них, если верить соцопросам, выигрывает у Петра Порошенко во втором туре. Поэтому, чтобы максимально распылить их голоса,

Возможно, именно поэтому список кандидатов в президенты уже сейчас стартует с цифры 25 – что выше, чем на двух предыдущих выборах (18 человек в 2010-м и 21 – в 2014-м). Большую часть этого списка, который, по мнению Елены Лукаш, до выборов может удвоиться, составляют фейковые участники, которые будут оттягивать голоса у реальных кандидатур.

Сколько потратят на "длинный бюллетень"

Таким образом избирательный бюллетень будет рекордно длинным. А выборы в целом - самыми дорогими за всю историю Украины.

По крайней мере в гривне это будет именно так. Их прогнозная стоимость 2,3 миллиарда. Чуть больше миллиарда они стоили в 2010 году и около 600 миллионов – в 2014-м, когда выборы проходили в один тур.

В долларах картина иная. Выборы-2010 стоили 125 миллионов "зеленых", один тур "выборов Порошенко" – 48 млн, а на голосование, которое состоится весной, выделили пока 84 млн, но эта сумма может быть и увеличена.

Впрочем, считать корректнее все равно в гривне. Основная часть затрат – это оплата труда. Она выросла в два с половиной раза по сравнению с 2010-м годом. Доллар, напомним, вырос в три с половиной раза. Как раз именно во столько увеличились расходы на полиграфию, которая зависит от импортных поставок бумаги.

Но главные цифры – это компенсируемые государством расходы на агитацию. Они равномерно распределяются на всех кандидатов. И фейковых, и настоящих. На эти цели уже предусмотрено почти 29 миллионов гривень – чуть больше миллиона на каждого кандидата. На двух предыдущих выборах эта сумма не превышала 8 миллионов.

Учитывая, что на выборы пойдет около десятка реальных политиков из 25 предполагаемых кандидатов, то на "непроходимцев" пойдет уже сейчас от 10 до 15 миллионов гривень. Хорошее подспорье для бенифициаров, которые вложили деньги в "техников" - по сути в фонд их предвыборной кампании падает еще несколько миллионов из госбюджета.

А оплачивать эту музыку будут сами же избиратели.

"Исходя из расчетов ЦИК, ориентировочный тираж бюллетеней на выборах-2019 составит 30 179 800 бюллетеней на 1 тур. Столько же бюллетеней напечатают и на повторное голосование.

И стоить бюджету бюллетени будут 141 845 060 гривен.

Сам бюллетень будет большим. Запланированный ЦИКом формат бюллетеня – 200х600 мм на первый тур и 200х150 мм на второй.

Что-то мне подсказывает, что кандидатов в президенты будет не 25, а 50 как минимум.

Так что ждем простынки-бюллетени, мелкий шрифт и дополнительные бюджетные затраты на "непроходимцев", - прогнозирует Лукаш у себя в Facebook.

"Рецепт" технического кандидата от Елены Лукаш

В своем видеоблоге на "Стране" Лукаш перечисляет следующие признаки лже-кандидата:

"1. Кандидат поганка будет говорить больше о других кандидатах, чем о себе. Грязь. Побольше грязи.

2. Он будет раскалывать общественное сознание острыми и сомнительными тезисами.

3. Их рейтинг находится в пределах статистической погрешности

4. За ними не стоят реальные живые партии

5. Поганке будет плевать на закон, порядок проведения агитации и ограничения на финансирование избирательных кампаний. Его задача украсть победу. И отменить его регистрацию нельзя. Разве что он сам откажется баллотироваться, лишиться гражданства, покинет Украину избрав новое место проживания или сойдет с ума, и судом будет признан недееспособным.

Во всех остальных случаях он получит предупреждение. Не влияющее на его статус кандидата".