17 ноября председатель Партии развития Украины сообщил, что политсила присоединяется к "Оппозиционной платформе - За жизнь". Об этом пишет пресс-служба платформы.

По словам председателя партии, нардепа Юрия Мирошниченко, подписание 9 ноября сопредседателем партии "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и председателем партии "За жизнь!" Вадимом Рабиновичем соглашения об объединении оппозиции является "ключевым политическим событием года".

По словам Мирошниченко, Партии развития Украины приняла решение о присоединении к "Оппозиционной платформе – За жизнь", так как цели и задачи политсилы совпадают с ее целями и задачами.

Также он заявил, что считает целесообразным поддерживать единого кандидата от оппозиции на президентских выборах.

"В качестве лидера всей оппозиции мы видим Юрия Бойко. Поэтому совет Партии развития Украины, учитывая приближение президентских выборов, предлагает кандидатуру Юрия Бойко на пост президента Украины", - подчеркнул Юрий Мирошниченко.

Напомним, по мнению политолога, кандидат от объединенной оппозиции выйдет во второй тур выборов.

Также мы писали, что "Оппозиционная платформа" выдвигает единым кандидатом в президенты Юрия Бойко.