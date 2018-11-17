В Украине должны тщательней расследовать нападения на общественных активистов. Данное заявление сделала депутат Европарламента Ребекка Хармс в Киеве, передает "РБК-Украина".

Евродепутат отметила, что в Украине аблюдается высокий уровень насилия и нападений на журналистов и общественных активистов.

"Мы хотим обратить внимание на судебную и правоохранительную систему для того, чтобы они сразу же реагировали на заявления о неоправданном поведении. Хотим привлечь правоохранительную систему расследовать эти случаи своевременно и объективно. Общественные организации тоже должны систематически мониторить случаи насилия", - заявила Хармс.

Она также назвала безнаказанность одной из проблем украинской правоохранительной системы.

"Нужно бороться с безнаказанностью, это должно прекратиться", - добавила Хармс.

Напомним, снайпера Нацгвардии арестовали по подозрению в убийстве активиста на Евромайдане.

Также в ГПУ подтвердили задержание и арест снайпера, подозреваемого в стрельбе по активистам Майдана.