"Это должно прекратиться". В Европарламанте призвали расследовать нападения на украинских активистов
В Украине должны тщательней расследовать нападения на общественных активистов. Данное заявление сделала депутат Европарламента Ребекка Хармс в Киеве, передает "РБК-Украина".
Евродепутат отметила, что в Украине аблюдается высокий уровень насилия и нападений на журналистов и общественных активистов.
"Мы хотим обратить внимание на судебную и правоохранительную систему для того, чтобы они сразу же реагировали на заявления о неоправданном поведении. Хотим привлечь правоохранительную систему расследовать эти случаи своевременно и объективно. Общественные организации тоже должны систематически мониторить случаи насилия", - заявила Хармс.
Она также назвала безнаказанность одной из проблем украинской правоохранительной системы.
"Нужно бороться с безнаказанностью, это должно прекратиться", - добавила Хармс.
Напомним, снайпера Нацгвардии арестовали по подозрению в убийстве активиста на Евромайдане.
Также в ГПУ подтвердили задержание и арест снайпера, подозреваемого в стрельбе по активистам Майдана.