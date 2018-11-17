Польские и украинские футбольные фанаты "обменялись любезностями" во время матчей Польша - Чехия и Украина - Словакия. Об этом пишет "Трибуна".

Так, во время товарищеской игры Польша - Чехия (0:1) в Гданьске поляки вывесили баннер с надписью "Львов - колыбель польского футбола" на фоне цветов национального флага и эмблем местных клубов "Лехия" и "Погонь". Очевидно, таким образом фанаты пытались указать украинцам, что Львов когда-то входил в состав Польши и заявить о своих претензиях на этот город.

Украинские поклонники футбола не остались у них в долгу и уже на следующий день, 16 ноября, во время игры против сборной Словакии в Лиге наций (1:4), они вывесили украинский флаг с изображением нашего герба и названием польского города Хелм. Они, очевидно, напоминали фанатам сборной Польши, что и часть их территории когда-то была в составе Галичины.

Скриншот: Facebook/ Troublemakers & Ultras Action

Фото: ua.tribuna.com

Напомним, экспериментальная сборная Украины уступила команде Словакии в гостях.

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