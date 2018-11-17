В КГГА заявили, что ошибочно внесли в перечень мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы соревнования по снайперской стрельбе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Соревнования не посвящены празднованию в Киеве Дня Достоинства и Свободы и были включены в перечень мероприятий к этим памятным датам ошибочно, поскольку третий этап соревнований частично приходится на ноябрь", - сказано в сообщении.

В КГГА отметили, что соревнования посвящены Дню защитника Украины (14 октября) и Дню Вооруженных сил Украины (6 декабря) с целью военно-патриотического воспитания и популяризации среди учащихся спортивно-технических и прикладных видов спорта, и традиционно проходят в октябре-декабре.

Отмечается, что замглавы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что проведение таких соревнований "является одним из важных и необходимых этапов в подготовке молодежи к будущей службе в ВСУ, Нацгвардии и других структурах".

Напомним, что ко Дню достоинства и свободы (21 ноября) между школьниками Киева планировали провести военно-спортивные соревнования "Снайпер столицы".

В КГГА рассказывали, что соревнование состояло из теоретического и практического этапов. На практическом этапе дети стреляют из пневматических винтовок, разбирают макет автомата Калашникова и на скорость снаряжают (заполняют) магазин автомата.

Чиновники отмечали важность таких соревнований, которые являются одним из важных и необходимых этапов в подготовке к будущей службе в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и других силовых структурах.