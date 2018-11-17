В Калифорнии бушующий пожар обошел стороной дома голливудских звезд Энтони Хопкинса и Пирса Броснана. Об этом сообщает The Daily Maily.

На опубликованных фото видно, что огненная стихия не тронула особняки актеров в Малибу. Так, вокруг дома Хопкинса видна абсолютная разруха. В тоже время жилище актера осталось нетронутым.

Но в то время как большая часть земли вокруг дома Хопкинса была выжжена до хрустящей корочки, его собственность на пляже осталась совершенно нетронутой.

Фото: dailymail.co.uk

Не пострадал от огня также особняк "Джеймса Бонда". Его дом ценой около 3,5 млн долларов не попал под удар огненной стихии.

Отметим, что Броснан оказывает активную помощь пострадавшим в пожаре. Он даже присутствовал на заседании Наблюдательного совета округа Лос-Анджелес. Броснан появился перед советом и попросил их сделать "все, что в ваших силах, чтобы спасти наше сообщество".

"Я стал свидетелем многих пожаров в своей общине и лично испытал беду от этих пожаров. Но ничто так катастрофично, как события, которые произошли в наших общинах за последние пять дней и ночей. Жизнь многих семей, друзей и соседей превратилась в пепел, и многие из нас не могут быть с нами сегодня, потому что они борются за защиту своих домов", - рассказал Броснан.

Фото: dailymail.co.uk

Напомним, число жертв от пожара в Калифорнии возросло до 71 человека.

Также Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия.