Пожары в Калифорнии. Дома Лектора и Джеймса Бонда чудом спаслись от огня. Фото
В Калифорнии бушующий пожар обошел стороной дома голливудских звезд Энтони Хопкинса и Пирса Броснана. Об этом сообщает The Daily Maily.
На опубликованных фото видно, что огненная стихия не тронула особняки актеров в Малибу. Так, вокруг дома Хопкинса видна абсолютная разруха. В тоже время жилище актера осталось нетронутым.
Но в то время как большая часть земли вокруг дома Хопкинса была выжжена до хрустящей корочки, его собственность на пляже осталась совершенно нетронутой.
Фото: dailymail.co.uk
Не пострадал от огня также особняк "Джеймса Бонда". Его дом ценой около 3,5 млн долларов не попал под удар огненной стихии.
Отметим, что Броснан оказывает активную помощь пострадавшим в пожаре. Он даже присутствовал на заседании Наблюдательного совета округа Лос-Анджелес. Броснан появился перед советом и попросил их сделать "все, что в ваших силах, чтобы спасти наше сообщество".
"Я стал свидетелем многих пожаров в своей общине и лично испытал беду от этих пожаров. Но ничто так катастрофично, как события, которые произошли в наших общинах за последние пять дней и ночей. Жизнь многих семей, друзей и соседей превратилась в пепел, и многие из нас не могут быть с нами сегодня, потому что они борются за защиту своих домов", - рассказал Броснан.
Фото: dailymail.co.uk
Напомним, число жертв от пожара в Калифорнии возросло до 71 человека.