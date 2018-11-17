Петиция №22/047294-еп "Относительно недопущения подавления свободы слова в Украине и применения санкций к вещателям телеканалов "112 Украина" и NewsOne" на сайте президента Украины по состоянию на 17 ноября набрала 25111 голосов при 25000 необходимых. Об этом пишет 112.ua.

"Это первый шаг, который мы с вами сделали вместе. Именно вы дали нам инструмент, чтобы сделать второй шаг – подключить к ситуации президента страны и услышать его мнение по поводу сложившейся ситуации", - сказано в обращении телеканала по этому поводу.

Также в заявлении отмечено, что несмотря на собранные голоса, счетчик на сайте с петициями показывает цифру, значительно меньшую реального количество подписавших.

"Мы уже говорили, что очень надеемся на досадную техническую проблему, но время шло, а проблема к этому времени все же не решилась... Сейчас мы уже не просто терпеливо ждем ее решения. Мы требуем ее решить в ближайшее время", - заявляют на канале.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Напомним, Депутаты попросили Конституционный суд рассмотреть законность санкций против телеканалов 112 и NewsOne.

Также мы писали, что в Украину приезжали евродепутаты, чтобы поддержать телеканал "112 Украина".

Кроме того, во время принятия санкций против 112 и NewsOne обнаружили кнопкодавство и голоса пустых стульев.