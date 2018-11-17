По результатам трех игр сборная Германия заняла последнее место в группе А1 Лиги наций УЕФА. Несмотря на то, что матч с командой Нидерландов 19 ноября еще не состоялся, она не сможет догнать своих соперников. Об этом пишет "Чемпионат".

Отметим, что о неутешительной позиции Германии стало известно, после того как сборная Нидерландов победила Францию со счетом 2:0 16 ноября. Таким образом, немецкая сборная с одним очком после трех игр уже не сможет догнать нидерландцев (6) и французов (7). Теперь в Лиге наций УЕФА Германия будет представлять дивизион В.

Отметим, что последняя игра группы А1 Германия — Нидерланды состоится 19 ноября в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена". Начало: 21:45 по украинскому времени.

Напомним, экспериментальная сборная Украины уступила команде Словакии в гостях.

Также мы публиковали турнирную таблицу, календарь и все результаты матчей группы В1 Лиги Наций, где играют Украина, Чехия и Словакия.