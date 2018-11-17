В Шостке сожгли автомобиль депутат горсовета, председателя фракции Социал-демократической партии Олега Романовского. Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Мне сожгли авто. Кто-то порадуется, кто поймет. Но наверное это "мужественный" поступок деятелей, которые решили меня остановить", - сказано в сообщении.

В пресс-службе СДП отметили, что Романовский - "известный активист, который борется за сохранение местного предприятия "Звезда" и возвращение зарплат его работникам".

"На этой неделе я поехал на заседание Комитета соцполитики Верховной Рады, где рассматривали зарплатные долги, поставил вопрос перед министерствами и "Укроборонпромом". Теперь этим поджогом машины мне решили закрыть рот", - сообщили в партии.

В полиции рассказали детали происшествия.

"Во дворе многоэтажке загорелся автомобиль "Киа", которой принадлежит 43-летнему местному жителю, депутату Шосткинского горсовета седьмого созыва. Сообщение о возгорании поступило от пожарных. Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки, где живет мужчина. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет", - отметили правоохранители.

По факту возбуждено уголовное производство по признакам ч2 ст.194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Напомним, сотруднице Коцюбинского поселкового совета сожгли два автомобиля.

Также в Ровно сожгли 4 вип-автомобиля, один из которых принадлежал судье.