В субботу, 17 ноября, во Франции проходят масштабные акции протеста против повышения цен на бензин. Водители, которые в них участвуют, одеты в яркие жилеты, поэтому эти акции еще называют протестами "желтых жилетов". Об этом сообщает BFMTV.

Всего сегодня запланировано около 1500 акций по всей стране, по состоянию на утро 17 ноября было зафиксировано уже более тысячи. В мероприятиях участвуют около 50 тысяч человек.

"Желтые жилеты" блокируют дороги, в том числе, одну из крупнейших магистралей Парижа - Кольцевую. Из-за этого общественный транспорт отменил в этот день перевозку пассажиров.

Местное МВД сообщает, что в ходе блокирования дорог 16 человек получили незначительные ранения, один был серьезно травмирован в Савое - его сбила машина. Сообщается также, что во время протестов один из митингующий погиб под колесами автомобиля в департаменте Изер на юго-востоке Франции. Женщина везла свою дочь в больницу, когда перед ней оказалась толпа митингующих, она запаниковала и въехала в людей, 50-летний мужчина скончался, остальные активисты почтили его память минутой молчания.

Фото: Twitter/ Jeanne Nicolle-Annic

Фото: Twitter/ David Vandevoorde

Barbecue des motards #gilets jaunes sur la rocade accès A29-A1. Plus de 900 motos. pic.twitter.com/RGQ2cTRk89 — David Vandevoorde (@ginolachat) 17 ноября 2018 г.

Напомним, в Украине водители остановили авто и целый час сигналили, протестуя против высоких цен на бензин.

Также мы писали, что из-за цен на бензин в Мексике начались грабежи магазинов и массовые аресты.