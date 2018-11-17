В субботу, 17 ноября, в Ирпене (город под Киевом) совершено нападение на на инкассаторский автомобиль ПриватБанка. Об этом передает "Интерфакс-Украина". Сообщается, что грабители похитили 1,8 млн гривен.

"В результате нападения на инкассаторский автомобиль ПриватБанка в г.Ирпень (Киевская область) в субботу утром было похищено 1,8 млн грн, водитель-инкассатор получил телесные повреждения. По данным СБ банка, из инкассаторского авто похищены деньги в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов, что значительно снижает шансы грабителей уйти от ответственности", - сказано в сообщении.

По информации службы безопасности банка грабители на угнанном автомобиле сбили водителя-инкассатора и заблокировали выезд инкассаторского авто. Затем, угрожая применением оружия и физической силы, преступники завладели кассетами с деньгами для банкомата и скрылись.

Чрез несколько минут после совершения преступления в Киевской области объявили план "Перехват".

"Обращаемся ко всем жителям Ирпени и Киевской области, происм сообщать в полицию в случае обнаружения банкоматных кассет или подозрительных действий лиц, которые могут иметь причастность к преступлению", - призвал руководитель службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин.

ПриватБанк также объявил вознаграждение в размере 100 тысяч грн за информацию, которая поможет задержать преступников, совершивших нападение на инкассаторский автомобиль.

Отметим, что по данным издания Вартові Еспресо, разбойное нападение совершили неизвестных в масках на автомобиле Mitsubishi Pajero темного цвета. А уехали они в сторону Киева.

Напомним, в Черновцах задержали банду, подозреваемую в 10 ограблениях валютчиков.

Также в Киеве ограблен ювелирный магазин и убит его охранник.