Российский политик, глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своем первом сексуальном опыте с мужчиной. Об этом он поделился в эфире радио "КП".

Жириновский поделился, что впервые познал интимный опыт в юном возрасте с мальчиком, который был старше его. Политик рассказал, что друг повел его в сарай, где предложил заняться онанизмом. Депутат при этом подчеркнул, что гомосексуализм - это не про него. "Я должен был ему помогать, а он мне", - признался Жириновский.

Он отметил, что ему не хотелось этого делать и он вообще не понимал, что это такое. Также политик отметил, что в данном случае имело место подобие совращения старшим младшего, который не может сопротивляться более "опытному" товарищу. "А потом первые контакты неизвестно как", — добавил он.

На уточняющий вопрос Жириновский заверил, что не является геем, а здесь речь идет именно про онанизм, притом, не по своей инициативе.

Начало слов Жириновского на 10:30

Напомним, появилось видео, как Жириновский упал во время инаугурации его соратника.

Также в Киеве разрешили досудебное расследование против Владимира Жириновского.