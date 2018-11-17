В субботу, 17 ноября, активисты провели акцию с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Среди организаторов - члены инициативы "Кто убил Катю Гандзюк", "Автомайдан", Центр противодействия коррупции и другие. Однако среди участников были и представители более радикальных организаций, например, ультраправые из С14. Также присутствовали общественники, которые, как стали жертвами нападений: Виталий Устименко, Сергей Стерненко ("Страна" ранее писала детально о его случае).

Активисты собрались на Владимирском спуске в 11:00. Оттуда они устроили автопробег на Европейскую площадь, к дому Авакова, пишет "Украинская правда". Там проходила основная часть акции. Главе МВД принесли большой мусорный контейнер (очевидно, отсылка к тому, что Аваков - "мусор", как и на плакатах с аналогичными лозунгами). Также активисты исписали дом министра внутренних дел надписями, что он "вор и мусор". Митингующие зажигали фаера, а в течение всей акции звучали песни "Ляписа Трубецкого" и "Brutto".

Среди основных требований участников акции - не только отставка Авакова, но и расследование нападений на гражданских активистов из "списка Гандзюк", раскрытие убийств Павла Шеремета, Ирины Ноздровской и Кати Гандзюк, а также реформа МВД. Кроме того, речь идет о необходимости отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Около 13:10 мероприятие закончилось. Сам Аваков не появлялся на месте акции.

Видео: Facebook/ Ваша Свобода

Фото: t.me/C14_news

Напомним, после убийства Гандзюк 73 организации потребовали отставки Авакова и Луценко.

Также мы писали, что центр культуры министерства Авакова потратит 1,1 миллиона на два туалета.