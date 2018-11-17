16 ноября в Днепре правоохранители задержали местного чиновника налоговой милиции ГФС, который брал взятки у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В сообщении сказано, что старший оперуполномоченный налоговой милиции требовал у предпринимателя 7 тысяч долларов за невмешательство в деятельность его аптек, а именно за то, что он не будет пытаться закрыть аптечную сеть. В противном случае подполковник налоговой милиции проводил бы проверки и обыски в помещениях и офисах предпринимателя.

Подозреваемого задержали уже после получения взятки - при нем были деньги, которые ему принес предприниматель. Коррупционера задержали, сейчас ведется следствие.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в Полтаве чиновник Укринтеравтосервиса погорел на взятке в $20 тысяч.

Также мы писали, что под Херсоном при получении взятки задержали чиновника-строителя.