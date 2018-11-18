В Виннице в епархиальное управление вызывались на беседы священнослужители, которые наиболее благосклонны к позиции митрополита Симеона, который не подписал постановление, осуждающее намерение Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви. Об этом в Facebook сообщил винницкий священник Виктор Парандюк.

Отмечается, что священники предложили ему созвать общее собрание всей Винницкой епархии УПЦ на 19 ноября.

"В епархиальное управление вызывались на беседы наиболее лояльные к автокефальной позиции митрополита Симеона благочинные и священство из районов, что ярко свидетельствует о том, что владыка свою позицию изменять не намерен и тщательно собирает под свои знамена всех "прихильникiв". Суть понятна: если 19 ноября все же произойдет общеепархиальное собрание, владыка Симеон намерен показать, что "не все так просто в Датском королевстве". И у него, мол, тоже есть свое - автокефальное крыло, пусть это крыло недоразвитое и слабое (я бы добавил еще и гнилое), но оно есть", - написал Парандюк.

Священник отметил, что более 90% священников города Винница официально заявили, что не согласны с нынешней антицерковной позицией митрополита Симеона.

"Теперь, мне кажется, самое время для слов и действий по этому вопросу предстоятеля нашей Церкви, Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Мы терпеливо ждем. А владыка Симеон, если не поменяет свое решение, даже своим отступничеством может послужить службу Церкви - стать "санитаром леса". Пускай собирает под свое крыло весь этот сброд приспособленцев от священства, для которых их зона комфорта, уют и спокойствие, важнее Христа и Истины, и пусть уходят в очередной автокефальной раскол! Скатертью дорога!" - добавил Парандюк.

О настроениях в Винницкой епархии также опубликовано видео 112 канала - на нем верующие требуют от митрополита Симеона поддержать позицию УПЦ МП. Такое мнение они высказали на экстренных сборах духовенства, которые прошли в Виннице.

Участники собраний высказали поддержку решениям архиерейского собора УПЦ, который разорвал связи с Константинополем, говорится в сюжете.

Напомним, священники Винницы выступили против митрополита Симеона, не поддержавшего решения собора УПЦ.

Также участников собрания духовенства Винницы начали склонять к выходу из УПЦ.