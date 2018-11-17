В Кривом Роге группа неизвестных мужчина блокировала выезд из местного учреждения исполнения наказаний №3. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В полиции сообщили, что в четверг, 15 ноября, мужчины пытались прорваться внутрь тюрьмы. учреждения и полиции удалось не допустить людей в здание и избежать нарушений общественного порядка.

"К нам поступил вызов о том, что в Терновском районе в учреждение исполнения наказаний № 3 пришли люди. С нашей стороны была обеспечена охрана общественного порядка. На место выехали два экипажа патрульной полиции. Правонарушений не допущено", - сообщила временно и. о. старшего инспектора пресс-службы патрульной полиции Кривого Рога Алина Кравец.

По предварительным данным, мужчины требовали улучшения условий содержания в учреждении. По другой версии, они требовали освободить своего товарища.

Отметим, что в Криворожском учреждении исполнения наказаний № 3 содержится более 700 заключенных, среди них есть и лица, осужденные на пожизненное заключение.

Напомним, суд приговорил к 6 годам тюрьмы мужчину, который изувечил чужого кота с особой жестокостью.

Также мариупольский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы "министра финансов ДНР".