В Венгрии недавно были приняты антидемократические законы, что вызвало недовольство внутри ЕС. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в эфире канала "Прямий". Соответсвующая запись выложена в YouTube.

"У Венгрии очень серьезные проблемы внутри Евросоюза, с Брюсселем. Из-за очень антидемократических законов, которые приняли венгерские власти, в частности, против гражданского общества, против университета Сороса, организаций и не только. Там целый пакет, и это стало причиной того, что сейчас ЕС стоит на пути к введению санкций против Венгрии", - заявил Владимир Арьев.

По его мнению, Украина должна в этой ситуации использовать свое партнерство с ЕС и НАТО, потому как нашей стране тяжело вести дискуссию с Венгрией, которая "делает один шаг вперед и два назад". Арьев заявил, что с Венгрией должны "разговаривать ее партнеры, которыми она прикрываются".





Видео: YouTube/ Телеканал Прямий

Напомним, премьер Венгрии заявил, что шансов договориться с Киевом не осталось.

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