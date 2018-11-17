Сегодня, 17 ноября, в Киеве произошел серьезный пожар. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел утром в центре столицы, на бульваре Дружбы Народов. Сообщается, что загорелись строительные вагончики, расположенные в указанном месте. Образовался густой темный дым, который виден довольно издалека, он занимает внушительную площадь, которая превышает территорию возгорания. На место приехали спасатели. Они работают над устранением ЧП. Неизвестно, пострадали ли люди при пожаре.



Видео: YouTube/ Страна.ua

Фото: vesti-ukr.com

Напомним, в Киеве ночью на 14 ноября горели склады с мебелью и автомобильным маслом.

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