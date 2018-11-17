В субботу, 17 ноября, в Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Пожар возник на московском НПЗ АО "Газпромнефть - Московский НП" в Капотне. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности, пожар тушили свыше 160 человек.

"17 ноября в 07:50 в г. Москва на нефтеперерабатывающем заводе АО "Газпромнефть-МНПЗ" (ДЗО ПАО "Газпром нефть") произошло возгорание установки крекинга. Угрозы населению и экологии отсутствуют", - сообщили в Минэнерго РФ.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. По одной из версий, причиной пожара стала деформация в печи установки по переработке нефтепродуктов.

АО "Газпромнефть-МНПЗ" - дочернее зависимое общество ПАО "Газпром нефть" (100 %). Создано в 1994 году. Завод основан в 1930 году. Расположен в Москве. Основные виды деятельности: производство нефтепродуктов; производство нефтехимической продукции.

Фото: interfax.ru

Напомним, в Запорожской области трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме.

Также в больницу попали четыре человека после пожара в шахте кабелей высотки в Одессе.