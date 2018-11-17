В Смеле Черкасской области для отопления города запустили все котельные. Об этом сообщает "Урядовий портал".

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что отопление в дома дали в ночь на субботу, 17 ноября.

"Город с теплогенерацией. 29 часов с момента команды на запуск. Запустили все! Даже самую большую и самую котельную №25! Обычный запуск требует пять дней. Утром в домах должен быть обычный температурный режим. Просьба к главам ОСМД - проверить допуск теплоносителя в дома", - сообщил чиновник.

Напомним, 15 ноября Порошенко под свою ответственность приказал дать тепло и газ в Смелу в течение нескольких часов.

Перед этим в Смеле депутаты начислили себе миллионные премии, но не нашли денег на отопительный сезон.