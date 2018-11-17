В Киеве стартовала акция с целью отставки Авакова. Видео
В субботу, 17 ноября, началась акция протеста с целью отставки главы МВД Арсена Авакова. Сбор участников акции начался после 11 утра, местом сбора стала парковка на Владимирском спуске, 2.
Так, организаторы акции называют причины, по которым глава Аваков должен уйти в отставку:
- нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк";
- нераскрытые убийства Павла Шеремета, Ирины Ноздровской и Кати Гандзюк;
- саботаж расследований его подчиненными на местах и ненаказанные следователи;
не видит заказного характера нападений на общественников.
Около 12:00 колонна активистов должна выехать к дому министра.
Напомним, после убийства Гандзюк 73 организации потребовали отставки Авакова и Луценко.
Также Херсонские заседания ВСК по делу Гандзюк проведут без прессы.
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