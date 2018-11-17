17 ноября состоялась премьера нового кулинарно-политического проекта "Страны" "Большая рубка с Еленой Лукаш", которое каждую субботу будет выходить на нашем YouTube-канале.

В этом шоу экс-министр юстиции и известный адвокат предложит украинцам не только свои рецепты приготовления традиционных и не очень блюд, но и разобраться в важных политических темах.

Первый выпуск Елена начала с обращения о том, что идет в президенты. Но затем уточнила: "так бы я сказала, если б действительно шла в президенты. И подобной ереси вы еще услышите много ближе к Новому году".

С этими словами она надела фартук и начала готовить по своему способу традиционное новогоднее блюдо - сельдь под шубой. А заодно рассказала о видах кандидатов в президенты.

Смотрите первый выпуск проекта здесь:

Видео: YouTube/ Страна.ua

Напомним, выборы-2019 обойдутся украинцам в 4,3 миллиарда.

Также мы публиковали блог Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" о том, что хотели сказать кандидаты в президенты своими рекламными бордами.