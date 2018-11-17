Вчера, 16 ноября, прямо за воротами кондитерской фабрики "Рошен" в Киеве произошла драка между двумя молодыми работниками. По информации наших источников в Нацполиции, один из рабочих фабрики на почве неприязненных отношений ударил своего коллегу, который вышел с проходной завода, головой в нос, чем нанес ему телесные повреждения в виде перелома.

Потерпевший решил наказать обидчика и написал на него заявление в полицию, а также зафиксировал нанесение побоев. Полиция завела дело по ч.1 ст.125 УК Украины ("Причинение легких телесных повреждений").

Если драчуны с фабрики "Рошен" не примирятся до вынесения приговора (это статья частного обвинения и дело закрывается при отказе потерпевшего от претензий),то максимум что грозит виновнику - исправительные работы до 1 года в случае непризнания вины и отсутствия смягчающих обстоятельств. Со слов коллег, парни начали ссориться еще на территории фабрики, а уже за проходной один из них решил избить оппонента.

Напомним, в Roshen порекомендовали крымчанам не есть их конфеты.

Также журналисты выяснили, сколько стоил корпоратив Roshen с LP и Mario Biondi.

