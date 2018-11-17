Главой Интерпола может стать гражданин Российской Федерации Александр Прокопчук. Об этом сообщает издание Financial Times.

Россиянин является одним из двух кандидатов на эту должность.Второй кандидат – нынешний исполняющий обязанности президента ведомства, южнокореец Ким Чен Янг. Выборы главы Интерпола должны состояться в среду, 21 ноября.

Перед выборами ведомство запросит полный отчет о стране, гражданином которой является кандидат на пост президента Интерпола.

"Будет нецелесообразно, если страна, в которой зафиксировано нарушение правил Интерпола (например, частое использование своих систем для распространения оповещений с политическими мотивами), получит лидирующую ролью в ключевом надзорном учреждении", - сказано в письме исполнительного директора международной организации "Fair Trials" Яго Рассела.

Александр Прокопчук с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ, а с 2016-го – является вице-президентом международной организации уголовной полиции.

Прокопчук родился в УССР 18 ноября 1961 года, окончил Киевский государственный Университет по специальности "Романо-германские языки и литература" в 1983 году, Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности "Юриспруденция" — в 2000 году.

Начинал карьеру в комсомольских организациях Украинской ССР, работал в Житомирском обкоме комсомола. В 1986 году переехал в Москву.

Напомним, во Франции загадочно пропал президент Интерпола.

Также в Китае заявили об аресте главы Интерпола. Накануне он прислал жене смайл ножа.