Вчера, 16 ноября, жертвой угона стала 53-летняя киевлянка, работающая офтальмологом в ведомственной Центральной поликлинике МВД.

Как узнала "Страна" из своих источников в Нацполиции, врач оставила свой Volkswagen Tiguan 2012 года выпуска с полным баком бензина (около 80 литров топлива), припаркованным возле своего дома на ночь на улице Михаила Бойчука (бывшая Киквидзе) возле дома N 28, а с утра машины уже не было на этом месте.



Полиция завела дело по ст. 289 УК Украины ("Незаконное завладение автотранспортом"). Вероятно, работали профессионалы, так как соседи и сама хозяйка не слышали сработавшей сигнализации.

Оперативники на условиях анонимности рассказывают, что скорее всего автомобиль открыли с помощью сигнала родной "противоугонки", перехваченного когда полицейский медик закрывала свой автомобиль и произвела постановку на сигнализацию. В это время угонщики были рядом - под видом случайных прохожих либо дежурили в соседнем автомобиле с оборудованием для перехвата, которое помещается в небольшого размера сумке.

Дальше уже дело техники - в считанные минуты с помощью специального компьютерного блока обнуляется прошивка "электронных мозгов" машины, производится запуск двигателя заготовкой ключа и машины полностью переходит под контроль угонщиков. Учитывая,что потерпевшая - служащая системы ведомственной медицины МВД, опера тщательно пересматривают записи видеонаблюдения с уличных камер, осматривают ближайшие гаражные кооперативы и дворы, то есть разыскивают угнанный джип с большой щепетильностью.

Напомним, с платной парковки на Печерске угнали "Инфинити" с полным баком.

Также у известного диетолога и участницы Танцев со звездами угнали автомобиль, пока она отдыхала в Доминикане.