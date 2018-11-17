На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил 16 ноября погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В штабе отметили, что противник обстрелял позиции ООС в районе населенных пунктов Новотошковское, Желобок и Гнутово.

Также боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино. Из минометов противник обстрелял позиции на Светлодарском и Попаснянском направлениях.

Боевики десять раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом шесть раз применялось вооружение, запрещенное минского договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, двое боевиков были ранены.

Скриншот: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, в штабе ООС отвергли планы ведения боевых действий в городах на Донбассе.

Также в зоне проведения ООС на Донбассе от пули снайпера погиб 34-летний украинский венгр.