В субботу, 17 ноября, в Украине продолжатся заморозки и снижение температуры. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В западных областях будет без осадков, ветер. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем максимум +5+7 градуса.

На севере страны переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем +2+4 градуса.В центральных регионах будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +1+3 градуса.

На востоке Украины будет облачно, небольшой снег. На дорогах местами будет гололедица. Температура воздуха ночью -3-5 градусов, днем +1+3 градуса. В южных областях будет облачно, местами снег. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +2. В Киеве днем 0+2, ночью температура упадет до -4-6.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики сообщили, в каких регионах Украины выпадет снег на выходных.

Также метеорологи предсказали аномально теплую зиму и погоду на Новый год.