В киевском аэропорту "Киев" ("Жуляны") сотрудники Госпогранслужбы не пропустили через границу россиянина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Гражданина РФ не пропустили из-за наличия на чемодане георгиевской ленты.

"Вчера на пункте пропуска "Жуляны" во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси, пограничным нарядом обнаружено чемодан, на ручке которой содержалась антиукраинская символика, а именно - георгиевская лента", - сказано в сообщении.

Позже пограничники также установили владельца чемодана.

"Им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денежное обеспечение", - отметили в Госпогранслужбе.

В связи с запретом символики, с которой прибыл россиянин, в Украине лицу отказали в пересечении государственной границы и запрещен въезд в страну сроком на три года.

Фото: dpsu.gov.uа

Напомним, у линии разграничения на Донбассе пограничники задержали украинца с георгиевской ленточкой.

Также в Одессе задержали двух человек с георгиевскими лентами.