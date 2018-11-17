Центральное разведывательное управление США заявило, что знает, кто приказал убить журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Разведчики заявили, что убить журналиста приказал наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

"Принятая позиция заключается в том, что это (убийство журналиста - Ред.) не могло произойти без его ведома или участия. ЦРУ изучило звонки саудовского посла в США Халеда бен Сальмана, брата принца, Хашогги. Халед сказал Хашогги, что он должен посетить саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить брачные документы, а также заверил его, что ему ничего не грозит. Халед сделал звонок по указанию брата, хотя и неясно, знал ли Халед, что Хашогги убьют”, — пишет издание.

WP отмечает, что президенту Дональду Трампу предоставили доказательства причастности наследного принца к убийству, но глава Белого дома воспринял их скептически. Трамп также просил ЦРУ и Госдепартамент сообщить, где находятся останки журналиста.

В выводах ЦРУ о причастности наследного принца к убийству также говорится, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд "фактически является главным человеком в стране, который контролирует даже незначительные дела в королевстве".

Напомним, США наложили санкции на 17 официальных лиц Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашогги.

Также прокуратура Саудовской Аравии потребует смертной казни для 5 из 11 подозреваемых в убийстве Хашогги.