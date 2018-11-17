Специализированная антикоррупционная прокуратура передаст в Генпрокуратуру представление о снятии депутатской неприкосновенности с лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщают "Украинские новости".

"От своего мы не отступим и оно обязательно будет передано в ГПУ", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник отметил, что все, что будет зависеть от САП, будет сделано, однако выразил сомнение того, внесет ли генпрокурор Юрий Луценко представление в Верховную Раду.

Ляшко хотят привлечь к уголовной ответственности по статьям 366-1 ("декларирование недостоверной информации") и 368-2 ("незаконное обогащение") Уголовного кодекса.

Ранее "Страна" сообщала, что Олег Ляшко запустил рекламу в стиле Путина и Тигипко.

Также загадочный владелец бронированного "Кадиллака" Ляшко стал депутатом Рады.