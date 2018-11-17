В Калифорнии в результате пожаров выросло количество погибших до 71 человека. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Шериф Бьютт Кори Хонеа сообщил, что в округе за прошедшие сутки были обнаружены тела еще восьми человек. Таким образом, число погибших на севере штата составляет на данный момент 71, отметил он.

Сообщается. что число пропавших без вести возросло с примерно 630 до более чем одной тысячи. Отмечается, что эти данные могут быть неточны, так как могут дублировать людей с одинаковыми именами и фамилиями.

Шериф округа Бьютт добавил, что, согласно последним официальным списком и точному числу, 1011 человек считаются пропавшими без вести. Больше 47 тысяч человек остаются в эвакуации. В штате пострадали 12 тысяч домов и 57 тысяч га земли.

Напомним, пожары в Калифорнии не утихают. Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия.

Также появились фото крупнейшего пожара в истории Калифорнии снятые из космоса.