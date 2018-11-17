В Киеве в частном доме произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом передает Информатор. Происшествие случилось на улице Корчеватская, 13.

Предварительно установлено, что пожар произошел в заброшенном доме. Огонь охватил площадь около 50 квадратных метров. В ходе обследования помещения спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. На вид погибшему около 30 лет.

Как рассказали местные жители, этот дом давно заброшен и в нем длительное время проживали бездомные. Какое-то время они даже воровали электричество. На месте работали три единицы основной и спасательной техники ГСЧС, а также дежурили медики и полиция. Причину пожара установит следствие.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, во время тушения пожара в Киеве пожарные нашли тела двух мужчин.

Также под Киевом при пожаре в частном доме погибли взрослый и двое детей.