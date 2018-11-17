В поселке Цибулево Кировоградской области нетрезвый 40-летний мужчина облил бензином и поджёг свою 22-летнюю жену. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Родные пострадавшей рассказывают, что в тот вечер мужчина пришел домой навеселе. Из-за этого они с женой поссорились, и молодая жена пошла укладывать ребенка спать.

Мужчина вышел на улицу и позвал ее за собой, а дальше завел в нежилое помещение и закрыл за ними дверь. А потом, как рассказала следователям потерпевшая, мужчина поджег ее спичкой. От шока женщина смогла выбить дверь сарая и выбежать на двор.

Молодая девушка как горящий факел выбежала со двора, перебежала дорогу и забежала во двор к своему дяде. Он схватил ведро с водой и облил ее. Сейчас девушка находится в реанимации. Ее состояние тяжелое - 80% поверхности тела повреждено ожогами. В то же время, ее муж получил ожоги рук, его в больнице охраняет полиция.

Врачи ожидают, что он выздоровеет. По данному факту правоохранители открыли уголовное дело. Впрочем, мужчина, несмотря на доказательства, своей вины не признает.

Полицейским он заявил, что разжигал плиту и бросил бычок в емкость с бензином. Якобы начал ее тушить, и случайно облил горючим себя и женщину. В селе, как отмечается, о подозреваемом невысокого мнения. Говорят – не раз был женат, лечился от алкоголизма, приезжий.

Видео: youtube.com

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