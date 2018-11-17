КГГА обратилась к Кабинету министров с просьбой разрешить осуществить 100% предоплату средств компании "Северо-украинский строительный альянс" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривен.

Соответствующий проект изменений в постановление Кабмина Киевская городская государственная администрация внесла на рассмотрение правительственного комитета под руководством вице-премьера Владимира Кистиона 15 ноября, передает издание "Наші гроші".

В пояснительной записке КГГА указало, что стопроцентный аванс подрядчику нужен для ускорения темпов ремонта моста и проведения работ в круглосуточном режиме. Это позволит снизить срок ремонта ранее запланированных 17 месяцев до 12.

В материалах правительственного комитета указано, что и.о. министра экономики Юрий Бровченко и и.о. министра финансов Оксана Маркарова согласовали разработанный КГГА проект изменений без замечаний.

Также без замечаний подало свое заключение министерство юстиции, которое подписала первый заместитель министра Елена Сукманова.

Впрочем идея авансовой выплаты всей суммы сделки с компанией "Северо-украинский строительный альянс" была раскритикована правительственными экспертами. Они указали, что договор с фирмой предусматривал, что заказчик ремонта Шулявского моста оплачивает работы не позднее пяти дней с момента подписания промежуточных актов выполненных работ за отчетный месяц.

Также заказчик работ имеет право заплатить аванс в 30% от запланированных на год работ.

Поэтому эксперты указали, что 100% предоплата за работы, которые не выполнены, просто станет скрытым беспроцентным кредитом фирме. При том, что государство через годовые облигации внутреннего государственного займа кредитуется под 18,5%.

Кроме того, по мнению экспертов, одномоментная выплата крупной суммы отрицательно повлияет на Единый казначейский счет, состояние которого сегодня не позволяет расширять случаи предоплаты.

Кроме того, предоставление государственной помощи частной компании нужно будет согласовать с Антимонопольным комитетом, ведь это конкурентное преимущество фирме. Среди предложенных правительственному комитету документов вывод АМКУ отсутствует.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что Шулявский мост за 600 млн будет ремонтировать фирма помощника нардепа Микитася. По данным СМИ, право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма "Североукраинский строительный альянс", связанная с нардепом Максимом Микитасем. Фирма существует с 2007 года. Единственным ее владельцем с уставным фондом в 46 тысяч гривен является Андрей Якусевич. Согласно данным официального портала Верховной Рады, Андрей Якусевич является помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Максима Микитася. Максим Микитась - народный депутат и известный столичный застройщик. Он является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".

Мы писали, что Шулявский мост в Киеве полностью перекроют для движения в декабре.